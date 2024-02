Damit hat keiner bei PayPal gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Die Dividendenrendite von Paypal liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Unterperformance von -5,72 Prozent im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Paypal 11 Mal die Bewertung "Gut", 7 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben. Langfristig wird dem Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" verliehen. Im vergangenen Monat wurden 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Bewertung aus institutioneller Sicht führt. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 35,97 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 81,18 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhalten die Bewertungen durch institutionelle Analysten daher das Rating "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Paypal derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 87,54 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (59,7 USD) um -31,8 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 61,12 USD, was einer Abweichung von -2,32 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Paypal in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,1 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 409303,43 Prozent gestiegen sind, was eine Underperformance von -409322,53 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Paypal um 151556,49 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

PayPal kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen PayPal-Analyse.

PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...