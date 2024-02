Damit hat keiner bei Patria Investments gerechnet!

Die Aktie von Patria Investments wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Die Bewertungen fielen dabei wie folgt aus: 2 Mal wurde die Aktie als "Gut" eingestuft, 1 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht". Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Patria Investments. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 19 USD, während der letzte Schlusskurs bei 14 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 35,71 Prozent hin, was die Einstufung als "Gut" bestätigt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in Bezug auf Patria Investments in den letzten zwei Wochen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen jedoch vor allem positiv, was zu einer aktuellen Einschätzung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Patria Investments-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,6 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 14 USD lag, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (14,71 USD) weicht nicht signifikant vom letzten Schlusskurs ab, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergeben eine insgesamt "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Patria Investments. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung von Analysten, Anleger-Sentiment, technischer Analyse und weichen Faktoren eine Gesamteinschätzung der Aktie von Patria Investments als "Neutral"-Wert.

