Damit hat keiner bei Park National gerechnet!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Park National wird der RSI derzeit bei 44,45 angegeben, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt bei 47,61 und führt zu einer ähnlichen Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes konnte bei Park National in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt werden. Dies basiert auf einer Analyse der Stimmung in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Insgesamt erhält Park National daher eine Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Park National beträgt derzeit 3,3 Prozent, was knapp unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Park National bei 16, was im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" unter dem Durchschnitt liegt und somit darauf hindeutet, dass das Unternehmen unterbewertet ist. In dieser Hinsicht erhält Park National eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild für Park National, mit verschiedenen neutralen Bewertungen sowie einer positiven Bewertung im Bereich der fundamentalen Kriterien.