Damit hat keiner bei PPS International (Holdings) Ltd gerechnet!

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Pps International Neutralings Ltd 12,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies macht die Aktie zu einem unrentablen Investment und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Pps International Neutralings Ltd mit -8 Prozent über dem Durchschnitt. Allerdings liegt die mittlere Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei -5,86 Prozent, wobei Pps International Neutralings Ltd mit 2,14 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Pps International Neutralings Ltd spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Die technische Analyse zeigt, dass die Pps International Neutralings Ltd aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 71,43 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 52 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Schlecht".