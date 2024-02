Damit hat keiner bei Orion gerechnet!

Der Aktienkurs von Orion hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") um 3,13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -17,68 Prozent, und Orion liegt aktuell 3,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Orion eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt eine insgesamt positive Einschätzung für Orion aufgrund der positiven Diskussionen und Nachrichten über das Unternehmen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 38,41 EUR für den Schlusskurs der Orion-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 40,05 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Orion liegt aktuell bei 83,48 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Orion-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.