Damit hat keiner bei Ophir Gold gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Diskussionen über Ophir Gold in den sozialen Medien signalisieren die allgemeine Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen geäußert. Neutralere Themen rund um den Wert wurden in den letzten Tagen angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Ophir Gold unserer Meinung nach angemessen als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,27 CAD für den Schlusskurs der Ophir Gold-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,14 CAD, was einem Unterschied von -48,15 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt derzeit bei 0,14 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (0 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Ophir Gold daher für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Ophir Gold zeigte interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Ophir Gold führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Ophir Gold kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Ophir Gold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ophir Gold-Analyse.

Ophir Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...