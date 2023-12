Damit hat keiner bei Olympic Circuit gerechnet!

Der Aktienkurs von Olympic Circuit hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 11,28 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um 18,61 Prozent, was einer Underperformance von -7,33 Prozent für Olympic Circuit entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 13,18 Prozent im letzten Jahr, und Olympic Circuit lag 1,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Olympic Circuit-Aktie ein Durchschnitt von 17,66 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,01 CNH, was einer Abweichung von -3,68 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im 50-Tages-Durchschnitt (17,62 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe (-3,46 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Olympic Circuit daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Olympic Circuit in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Olympic Circuit auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Olympic Circuit weist eine Ausprägung von 82,58 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,92, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Schlecht" für Olympic Circuit.