Damit hat keiner bei NuStar Logistics 7625 Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due gerechnet!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Nustar Logistics in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nustar Logistics daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Nustar Logistics veröffentlicht. In den letzten Tagen wurde sich weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Nustar Logistics liegt bei 40,38, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 34,03, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Aus technischer Sicht wird die Nustar Logistics-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 27,22 USD lag, was einer Abweichung von +4,81 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt (25,97 USD) als auch der 50-Tages-Durchschnitt (26,43 USD) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse.

Zusammenfassend erhält Nustar Logistics in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.