Damit hat keiner bei Norden Crown Metals gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen normalisiert. Der RSI von Norden Crown Metals liegt bei 100 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beträgt 62,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Norden Crown Metals derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Kurs um 0 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild ergibt somit ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Norden Crown Metals ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und Foren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Norden Crown Metals wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Norden Crown Metals war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich somit ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" für die Aktie von Norden Crown Metals.