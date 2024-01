Damit hat keiner bei Nio gerechnet!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Nio ist insgesamt sehr negativ. Dies geht aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervor. Die aktuelle Einschätzung für die Aktie lautet daher "Neutral", da in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen.

Ein weiterer Bewertungsfaktor, der herangezogen wurde, ist der Relative Strength Index (RSI), der anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers eine Einschätzung darüber gibt, ob es "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nio-Aktie beträgt 62, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 66,11 ebenfalls nicht volatil und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Analyse der RSIs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Nio jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet.

In Bezug auf die Dividende weist Nio derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,02%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse, dass die Anleger-Stimmung als "Neutral", die RSIs als "Neutral" und das Sentiment und Buzz als "Schlecht" bewertet werden.