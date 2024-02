Damit hat keiner bei National Accident Helpline gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den 7- und 25-Tage-RSI für Nahl betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 33,33 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Nahl weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI für Nahl liegt ebenfalls bei 41,94, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Fall hat die Aktie von Nahl in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls weitgehend unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Nahl daher als "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Nahl von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien ebenfalls als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Schließlich können wir die technische Analyse betrachten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nahl-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 54,21 GBP, was einer Abweichung von +16,21 Prozent zum aktuellen Kurs von 63 GBP entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 62,27 GBP, was einer Abweichung von +1,17 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.