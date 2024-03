Damit hat keiner bei Ms International gerechnet!

In den letzten Wochen konnte bei Ms keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass es keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge oder eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) wird die Aktie von Ms als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 19,45, was einem Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 164,87 entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Gut"-Empfehlung abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ms-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird das RSI daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Ms-Aktie von 815 GBP als positiv bewertet, da er mit +8,29 Prozent Entfernung vom GD200 liegt. Jedoch zeigt der GD50, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Aktienkurs einen Abstand von -6,31 Prozent aufweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Ms-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.