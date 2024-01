Damit hat keiner bei Midway Holding ABr. A gerechnet!

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Aktien von Haki Safety wurden anhand verschiedener Faktoren untersucht. Dabei spielen nicht nur die Analysen aus Bankhäusern eine Rolle, sondern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Anzahl der Beiträge eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend wird der Aktie von Haki Safety bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten an einem Tag nicht aufgezeichnet werden, während die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren an insgesamt einem Tag. Zusätzlich unterhielten sich die Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Haki Safety. Aus dieser positiven Stimmung ergibt sich die Bewertung der Aktie mit einem "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Haki Safety-Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung erhält. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Haki Safety-Aktie ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, da dieser anzeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Haki Safety-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.