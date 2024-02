Damit hat keiner bei Middle Island Resources gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Middle Island wurde der 7-Tage-RSI auf 66,67 Punkte festgelegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,94 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie ergibt ein "Neutral"-Rating basierend auf der mittleren Aktivität der Beiträge und der kaum veränderten Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen, wurde jedoch in letzter Zeit von negativen Themen beeinflusst, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Middle Island-Aktie aufgrund einer Abweichung von -20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage sowie des letzten 50 Handelstagen ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich für Middle Island eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, dem Sentiment und Buzz, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.