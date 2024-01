Damit hat keiner bei Microvision WA gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Microvision-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 61 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 54,11 lässt die Aktie neutral erscheinen. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Microvision.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Microvision-Aktie hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Microvision-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Microvision mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 11546.46%. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Microvision-Aktie von 2,43 USD 16,78 Prozent unter dem GD200 (2,92 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 2,45 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Microvision-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.