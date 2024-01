Damit hat keiner bei Meridian gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Meridian-Aktie. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sie wird somit als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 42,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Meridian-Aktie beträgt derzeit 0,03 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (0,0254 USD) deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -15,33 Prozent). Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt ebenfalls einen Wert von 0,03 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter (-15,33 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Meridian-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch hier zeigt sich, dass weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Meridian beschäftigt hat. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Meridian-Aktie in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, das Sentiment und die Anlegerstimmung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Meridian-Analyse vom 16.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Meridian jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Meridian-Analyse.

Meridian: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...