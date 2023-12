Damit hat keiner bei Medios gerechnet!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Medios wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Schlussfolgerungen über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich somit für Medios in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Medios-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,92 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs (16 EUR) eine Abweichung von -5,44 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 15,79 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+1,33 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) wird Medios als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 24,18, was einer 76-prozentigen Abweichung gegenüber dem Branchen-KGV von 99,69 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister, 6,18). Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Medios. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.