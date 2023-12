Damit hat keiner bei Martinrea gerechnet!

Martinrea erhält eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,79, was unter dem Branchendurchschnitt (47 Prozent) liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" weist einen Wert von 10,9 auf. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Martinrea eine starke Aktivität gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis deutet darauf hin, dass Martinrea überverkauft ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Martinrea-Aktie insgesamt 3 Analystenbewertungen, wovon 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel von 18,75 CAD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 30,75 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Martinrea somit eine positive Gesamtbewertung auf der Grundlage fundamentaler, sentimentaler, und technischer Analyse sowie der Analysteneinschätzung.