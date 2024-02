Damit hat keiner bei Maanshan Iron & Steel gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis gesetzt werden. Maanshan Iron & Steel wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Tagen basiert, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 53,85), und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Maanshan Iron & Steel also als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass die Diskussionen in erster Linie positive Themen betreffen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 0 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Maanshan Iron & Steel bei -40,02 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -7,78 Prozent, wobei Maanshan Iron & Steel um 32,24 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Maanshan Iron & Steel beträgt derzeit 2, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 41 niedrig ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher derzeit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.