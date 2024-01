Damit hat keiner bei MCC Meili Cloug Computing Industry Investment gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Für Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment wird der RSI der letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 58,99 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 63,16 führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 208,74 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie auch auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment mit -14,97 Prozent mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Papier & Forstprodukte" schneidet die Aktie mit einer Rendite von -7,94 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen Wochen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Demnach ergibt sich eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.