Damit hat keiner bei MBK gerechnet!

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Mbk -Japan-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, welcher einen Wert von 48 aufweist. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Mbk -Japan basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen über Mbk -Japan in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie gab, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Auch die Analyse des Sentiments und des Buzz rund um Mbk -Japan über einen längeren Zeitraum ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da die Diskussionsintensität mittelmäßig war und kaum Stimmungsänderungen identifiziert werden konnten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Mbk -Japan-Aktie derzeit 2,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +7,8 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

In Summe kann die Aktie von Mbk -Japan basierend auf verschiedenen Analysen und Indikatoren als "Neutral" oder "Gut" eingestuft werden.