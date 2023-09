Damit hat keiner bei Logwin gerechnet!

Der Logwin-Kurs wird am 25.09.2023, 20:23 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 246 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Luftfracht und Logistik".

Wie Logwin derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 9,92 Prozent liegt Logwin 3,01 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Luftfracht und Logistik" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6,9. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Logwin wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Logwin auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Logwin ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luftfracht und Logistik) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,74 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 60 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 24,05 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

