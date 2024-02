Damit hat keiner bei Linc AB gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Linc bei 42,22, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 41, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Linc in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung zu beobachten. Das Unternehmen steht aktuell weder übermäßig positiv noch negativ im Fokus der Anleger, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung vergibt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Linc wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich für die Linc-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 63,26 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 66,6 SEK (+5,28 Prozent Unterschied) lag. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, wodurch die Linc-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.