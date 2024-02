Damit hat keiner bei Kyushu Leasingrvice gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Delfi":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kyushu Leasing Service-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 938,56 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1219 JPY liegt, was eine Abweichung von +29,88 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1092,08 JPY über dem aktuellen Kurs (+11,62 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kyushu Leasing Service-Aktie liegt bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (37,15) führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da auch hier die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Kyushu Leasing Service nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussion in den sozialen Medien langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Kyushu Leasing Service eingestellt waren, und es keine besonders positiven oder negativen Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Kyushu Leasing Service insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.