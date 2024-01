Damit hat keiner bei Kwan On gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) für Kwan On liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet, und daher eine "Neutral" -Bewertung erhält.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Kwan On aktuell 0, was eine negative Differenz von -6,32 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" ergibt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Kwan On als "Schlecht".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kwan On liegt bei 26,3, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.