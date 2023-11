Damit hat keiner bei Kratos Defense, Security gerechnet!

Die Aktienanalyse von Kratos Defense & Security ergibt gemischte Bewertungen von Analysten. Laut langfristiger Meinung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit einem Kursziel von 17 USD. Allerdings wird die aktuelle Performance mit -8,85 Prozent als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Kratos Defense & Security in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 104,4 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +91,12 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit 72,8 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kratos Defense & Security liegt bei 50,59, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 von 40,46 deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als überbewertet angesehen, da das KGV von 3945,07 insgesamt 13338 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 29,36. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".