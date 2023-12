Damit hat keiner bei Kitchen Culture gerechnet!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz bezüglich des Aktienkurses von Sdai in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Sdai daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Sdai liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Im Branchenvergleich hat Sdai in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,9 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -63,02 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Händler"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Sdai um 62,7 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.