Damit hat keiner bei Kiddieland gerechnet!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Kiddieland ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung und auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Kiddieland in den letzten Wochen kaum verändert hat, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Vergleicht man den Aktienkurs von Kiddieland mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter", so ergibt sich eine Unterperformance von 36,16 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt Kiddieland aktuell 44,56 Prozent darunter. Aufgrund dieser Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Kiddieland als Neutral-Titel einzustufen ist. Sowohl der RSI7-Wert für sieben Tage als auch der RSI25-Wert für 25 Tage liegen bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.