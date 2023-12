Damit hat keiner bei Kennametal gerechnet!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Kennametal. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 38, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ebenfalls neutral bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen ähnlichen neutralen Wert von 34,47. Insgesamt wird die Aktie von Kennametal aufgrund der RSI-Analyse mit neutral bewertet.

Beim Vergleich der Aktienkurse in der "Industrie"-Branche zeigt sich, dass Kennametal mit einer Rendite von 9,73 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance deutlich darunter liegt. Die Branche "Maschinen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 240,08 Prozent, wobei Kennametal mit 230,36 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein schlechtes Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kennametal 16, während vergleichbare Unternehmen in der "Maschinen"-Branche durchschnittlich ein KGV von 31 aufweisen. Somit wird die Aktie von Kennametal aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine gute Einschätzung.