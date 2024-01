Damit hat keiner bei KPa-BM Holdings gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Die technische Analyse der Kpa-bm-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,27 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,28 HKD) um +3,7 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,26 HKD, was einer Abweichung von +7,69 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Kpa-bm-Aktie zeigt sich als neutral, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Insgesamt wurde sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kpa-bm beschäftigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was darauf hinweist, dass sich kaum Änderungen identifizieren lassen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Kpa-bm in diesem Punkt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kpa-bm-Aktie beträgt 42, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 27,27, was bedeutet, dass Kpa-bm hier überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Kpa-bm somit als "Gut" eingestuft.