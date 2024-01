Damit hat keiner bei KML gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Embotelladora Andina A":

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie der Kml als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Für die Kml-Aktie liegt der RSI7-Wert bei 34,15, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 37,21 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Index.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen wird die Aktie von Kml gemäß des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 12,21 liegt der Wert insgesamt 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen", der bei 47,25 liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Bezogen auf die Aktienkursentwicklung im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Kml-Aktie mit -12,28 Prozent in den vergangenen 12 Monaten mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie"-Sektoraktien liegt. Auch im Vergleich zur Gesamtrendite der "Bauwesen"-Branche von -5,27 Prozent liegt die Kml mit einer Rendite von 7,01 Prozent deutlich darunter. Diese Kursentwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Kml diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.