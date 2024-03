Damit hat keiner bei KKR gerechnet!

Die Kkr &-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,69 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,32%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In technischer Hinsicht zeigt sich jedoch ein positiver Trend, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 96,7 USD lag, was einem Unterschied von +37,95 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 91,08 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+6,17 Prozent Abweichung), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich weist die Kkr &-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,98 auf, was 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Kkr & liegt bei 52,09, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral"-Niveau.

Insgesamt zeigt die Kkr &-Aktie also gemischte Signale, mit einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite, jedoch positiven Tendenzen in der technischen und fundamentalen Analyse. Der Relative Strength-Index deutet auf eine neutrale Haltung hin, was Anleger zu weiteren Untersuchungen und Beobachtungen veranlassen könnte.