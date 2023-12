Damit hat keiner bei Justin Allen Holdings Ltd gerechnet!

Die technische Analyse von Justin Allen zeigt derzeit ein "Neutral" auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,6 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,6 HKD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,59 HKD, was einer Abweichung von +1,69 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Die Diskussionen zu Justin Allen in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Justin Allen liegt bei 66,67, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Justin Allen in den letzten Wochen kaum verändert. Es wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.