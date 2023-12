Damit hat keiner bei Jiangsu Sunshine gerechnet!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Jiangsu Sunshine. In den letzten 12 Tagen gab es hauptsächlich positive Themen, und es gab keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Jiangsu Sunshine daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Jiangsu Sunshine aktuell mit einem Wert von 50 weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Neutral".

Bezüglich der fundamentale Kriterien weist Jiangsu Sunshine ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 75,02 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf fundamentalen Basis ein "Neutral".

In Bezug auf Dividendenausschüttung ist Jiangsu Sunshine mit einer Dividende von 1 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (2,6 %) niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,61 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.