Damit hat keiner bei Jiangsu Boqianew Materials Stock gerechnet!

Die technische Analyse der Jiangsu Boqian New Materials Stock zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 28,98 CNH liegt. Der aktuelle Aktienkurs beträgt 20,28 CNH, was zu einer Distanz von -30,02 Prozent zum GD200 führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 22,08 CNH, was einem Abstand von -8,15 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation deuten darauf hin, dass die Stimmung für Jiangsu Boqian New Materials Stock in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jiangsu Boqian New Materials Stock-Aktie beträgt 48, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 49,34 und ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher auch für den RSI ein "Neutral"-Rating.