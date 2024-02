Damit hat keiner bei Japan System Techniques gerechnet!

Japan System Techniques wurde von den Nutzern in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die technische Analyse ergibt ein ähnliches Bild, da der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2449,41 JPY liegt, während der Kurs selbst bei 3195 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt jedoch einen Stand von 3051,34 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auch anhand von langfristigen Analysen und Diskussionen im Internet untersucht. Dabei wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war kaum spürbar, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Japan System Techniques-Aktie ergibt einen Wert von 69, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage Basis zeigt einen ähnlichen Trend und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Japan System Techniques.