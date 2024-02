Damit hat keiner bei Japan Medical Dynamic Marketing gerechnet!

Der Relative Strength Index, auch als RSI bekannt, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Japan Medical Dynamic Marketing liegt bei 92,62, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher mit "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Japan Medical Dynamic Marketing gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Japan Medical Dynamic Marketing derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 823,37 JPY, während der Kurs der Aktie bei 662 JPY liegt, was einer Abweichung von -19,6 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 743,32 JPY zeigt eine Abweichung von -10,94 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Japan Medical Dynamic Marketing neutral sind. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.