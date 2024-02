Damit hat keiner bei Ishiharangyo Kaisha gerechnet!

Die technische Analyse der Aktie Ishihara Sangyo Kaisha zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich momentan auf 1383,23 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1517 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +9,67 Prozent liegt und daher als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 1453,16 JPY, was einem Abstand von +4,39 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Ishihara Sangyo Kaisha liegt bei 67,65, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hin. Somit wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Auch die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien wurden analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Diskussionen in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen umfassten. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Abschließend wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet betrachtet. Hier ergab sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.