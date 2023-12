Damit hat keiner bei Invisio Communications AB gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Invisio":

Die Invisio-Aktie wird derzeit durch eine technische Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs des GD200 liegt bei 208,35 SEK, während der Kurs der Aktie bei 190 SEK liegt, was einer Abweichung von -8,81 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein GD50 von 180,84 SEK, was einer Abweichung von +5,07 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Invisio-Aktie ist positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Die überwiegende Mehrheit der veröffentlichten Meinungen ist positiv, und auch der Meinungsmarkt beschäftigt sich überwiegend mit positiven Themen rund um Invisio. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Invisio-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Invisio-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im längerfristigen RSI25 ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Invisio-Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.