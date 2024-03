Damit hat keiner bei Interpublic of gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Interpublic Of Cos-Aktie beträgt aktuell 61, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 59,69 keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Interpublic Of Cos-Aktie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,43 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -1,82 Prozent ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Interpublic Of Cos-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 39,75 USD, was ein Aufwärtspotential von 25 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Interpublic Of Cos-Aktie ist überwiegend negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch anhand von Handelssignalen. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Neutral" Bewertung. Somit wird die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Rating für die technische Analyse und eine "Gut"-Rating für die Analysteneinschätzung, während die Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft wird.