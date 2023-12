Damit hat keiner bei Instabank ASA gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Instabank Asa I wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 6,67 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird.

Für das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien rund um Instabank Asa I zeigt sich keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für die Intensität der Beiträge, die Anzeichen dafür liefert, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral, mit überwiegend neutralen Themen in den Diskussionen rund um Instabank Asa I. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Instabank Asa I derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.