Damit hat keiner bei Initiator Pharma A/S gerechnet!

Die technische Analyse der Initiator Pharma A/-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 7,21 SEK, während der aktuelle Kurs bei 9,56 SEK liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +32,59 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 9,13 SEK, ergibt sich eine Abweichung von +4,71 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für Initiator Pharma A/ war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Initiator Pharma A/ auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine insgesamt "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Initiator Pharma A/ durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Initiator Pharma A/ zeigt eine Ausprägung von 37,04, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral" Rating für die Aktie.