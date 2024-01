Damit hat keiner bei Industrial and Commercial Bank of China gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

Die Industrial & Commercial Bank of China weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,85 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 7,17 %. Dies ergibt eine positive Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Industrial & Commercial Bank of China mit einem Wert von 3,42 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 5,58, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der geringen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Rate der Stimmungsänderung.