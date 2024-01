Damit hat keiner bei Inception Growth Acquisition gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Inception Growth Acquisition Limited":

Die Inception Growth Acquisition hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung erhalten, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und dem Anleger-Sentiment. Der Kurs liegt derzeit bei 10,7 USD und ist damit +0,56 Prozent vom durchschnittlichen 50-Tage-Kurs entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +2,29 Prozent, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Inception Growth Acquisition weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen erfahren haben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine neutrale Stimmung in den letzten zwei Wochen, ohne deutliche positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Damit erhält die Inception Growth Acquisition insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.