Damit hat keiner bei Immuno-Biological Laboratories gerechnet!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Immuno-biological Laboratories in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme in den Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Immuno-biological Laboratories liegt bei 60, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet mit einem Wert von 40,25 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Immuno-biological Laboratories mit 534 JPY nun 9,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" angegeben, da die Distanz zum GD200 bei -1,05 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können ebenso wie harte Faktoren wie Bilanzdaten Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Immuno-biological Laboratories auf sozialen Plattformen neutral waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Immuno-biological Laboratories in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Daher wird die Stimmung hinsichtlich Immuno-biological Laboratories als "Neutral" eingestuft.