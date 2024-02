Damit hat keiner bei Immunic gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Immunic":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Immunic in den sozialen Medien. Es gab weder einen deutlichen Anstieg positiver noch negativer Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Immunic wurde in letzter Zeit deutlich mehr diskutiert als üblich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch die Aktie von Immunic stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Von Analysten liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Immunic vor, was im Schnitt einem positiven Rating entspricht. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Immunic aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 7 USD, was einer positiven Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Immunic-Aktie somit eine positive Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Immunic derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 1,56 USD, während der Kurs der Aktie (1,34 USD) um -14,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 1,28 USD, was einer Abweichung von +4,69 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.