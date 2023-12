Damit hat keiner bei IRC gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig zur Bestimmung des überkauften oder überverkauften Zustands eines Wertpapiers verwendet. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Für die Irc-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 66, was bedeutet, dass das Wertpapier als neutral eingestuft wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 68,97 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber der Irc-Aktie. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Irc daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Irc 0,09 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,093 HKD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,33 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der einen Stand von 0,09 HKD aufweist. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung, was zu einer Gesamtnote von "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Irc-Aktie gegeben hat. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt die umfassende Analyse der RSIs, Anlegerstimmung, technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz eine durchgängige "Neutral"-Bewertung für die Irc-Aktie.