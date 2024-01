Damit hat keiner bei Hyloris Developmentsen Sa gerechnet!

Die Aktie von Hyloris wird derzeit mit einem Kurs von 12,5 EUR gehandelt, was einem Anstieg von +3,56 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +5,66 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Hyloris. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hyloris liegt bei 30,61, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die Hyloris-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Relative Strength Index.