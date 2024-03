Damit hat keiner bei Hour Glass gerechnet!

Hour Glass: Analyse und Bewertung

Mit einer Dividendenrendite von 4,97 Prozent liegt Hour Glass nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutral eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Hour Glass. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Hour Glass zeigt, dass das Unternehmen aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hour Glass derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -13,26 Prozent über dem GD200-Wert von 1,81 SGD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt hingegen eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Hour Glass in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,28 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche ist dies eine Underperformance von -19,13 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Hour Glass um 20,79 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Hour Glass derzeit als neutrales Investment einzustufen ist, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, das Sentiment in den sozialen Medien, die technische Analyse als auch den Branchenvergleich des Aktienkurses.