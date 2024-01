Damit hat keiner bei Hotel Chocolat gerechnet!

Die Aktie von Hotel Chocolat wird aufgrund verschiedener Kennzahlen bewertet, die auf eine Unterbewertung hinweisen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17,1, was 31 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 24,91. Dies deutet auf eine gute Bewertung basierend auf fundamentaler Analyse hin.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate im Zusammenhang mit Hotel Chocolat weisen auf eine erhöhte Aktivität und positive Stimmungsänderung hin. Dies führt zu einer positiven Einschätzung im Bereich Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkursperformance hat Hotel Chocolat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 137,18 Prozent erzielt, während die Nahrungsmittel-Branche im Durchschnitt eine Rendite von -3,88 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einer sehr guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie von Hotel Chocolat von einem Analysten als neutral eingestuft wurde, während kein Analyst eine positive oder negative Bewertung abgegeben hat. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um -52,96 Prozent fallen könnte, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält Hotel Chocolat von den Analysten ein neutrales Rating, basierend auf den vorgelegten Daten.